„Ich habe kein Problem damit, wenn sie die alleinige Obsorge für unsere Kinder bekommt – wenn sie sich auch um sie kümmert“, betonte der 30-Jährige vor fast genau zwei Jahren bei einer Obsorgeverhandlung am Bezirksgericht in Kufstein. Doch bereits wenige Stunden danach bereute der damals nicht anwaltlich vertretene Mann seine Entscheidung massiv. Denn plötzlich wurde ihm bewusst, dass die Kindesmutter den Nachwuchs in ein Heim stecken wollte. Nur zwei Tage nach dem Prozess setzte er die drei daher ins Auto und fuhr mit ihnen in die Türkei.