Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray sieht im 13. Triumph von Rafael Nadal bei den French Open in Paris einen Meilenstein im Sport! „Das war eine der größten Leistungen überhaupt im Sport, wahrscheinlich sogar die größte überhaupt“, sagte der 33-jährige Schotte am Montag in Köln, wo er in dieser Woche beim ATP-Turnier startet.