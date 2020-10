Wo es nicht passt

Der größte Knackpunkt ist - wie man in den letzten Monaten bemerkt hat - der Verkehr. Birgit Hebein möchte eine autofreie City, Ludwig nicht. Auch Pop-up-Radwege oder die Auflassung von Fahrspuren für mehr Bäume und Verkehrsberuhigung erfreuen die Roten nicht. Beim Thema Klimaschutz ziehen die bisherigen Koalitionspartner auch nicht nur an einem Strang. Grün will eine Anhebung der Spritpreise um vier Euro pro Liter. Auch eine Klimaschutz-Steuer steht auf Hebeins Wunschliste, jedoch nicht auf jener von Ludwig. Das Thema Wahlrecht birgt ebenso Konfliktpotenzial: Im Gegensatz zur SPÖ wollen die Ökos, dass jeder, der fünf Jahre in Wien gemeldet ist, bei der Gemeinderatswahl teilnehmen darf.