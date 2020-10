„Krone“: Herr Dr. Vander, bringt der Mund-Nasen-Schutz wirklich etwas?

Klaus Vander: Wenn viele Menschen in einem Raum anwesend sind, dann verhindert ein Mund-Nasen-Schutz die Abgabe von Tröpfchen – und so werden Viren eben übertragen. Hier Unwirksamkeit zu unterstellen, konterkariert alles, was die Medizin weiß.