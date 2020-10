Kritik an der Verordnung des Landeshauptmanns kommt von Andrea Klambauer (Neos): „Das war mit mir nicht abgestimmt!“ Die ressortverantwortliche Landesrätin fühlt sich überrumpelt - immerhin lag die Verordnung erst am Montagabend vor. Und: „Wir haben uns am Donnerstag mit der Landessanitätsdirektion noch darauf geeinigt, die Bildungsampel auf Gelb zu lassen. Kinder unter zehn spielen beim Infektionsgeschehen nämlich kaum eine Rolle.“ Doch der Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und die 13 Bürgermeister preschten am Sonntag mit ihrem Beschluss vor.