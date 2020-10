Eine neue Tourismusstrategie müsse her, so das Land bezüglich des Corona-Desasters in Ischgl. Weg von Apres-Ski, hin zu Familiendestination und Erholungsgebiet. Galerist Gebhard Schatz möchte kreativer an die Sache herangehen. Er hat das All im Visier, aber aus sicherer Entfernung: In der Sternwarte am Venet in Zams sieht der Künstler großes Potenzial.