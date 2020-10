Als Österreich im Mai 1945 vom Nazi-Terror befreit wurde, lag das Land in Trümmern. Doch der Wiederaufbau ging überall rasch voran, und schon bald erinnerte optisch kaum noch etwas an die Zerstörungen. Allerdings schlummert seither auch in vielen burgenländischen Wäldern und Wiesen eine mitunter tödliche Gefahr, die der Öffentlichkeit meist gar nicht bekannt ist: alte Munition und Blindgänger. Große Fliegerbomben, die nicht explodiert sind, liegen in der Regel mehrere Meter tief in der Erde. „Otto Normalbürger“ kommt daher damit gar nicht in Kontakt. Sie werden so gut wie immer zufällig von Landwirten bei der Feldarbeit oder bei Bauarbeiten entdeckt. „Von kleineren Kalibern geht dagegen sehr wohl ein – oft unterschätztes – Risiko für Wanderer, Spaziergänger und spielende Kinder aus“, wissen Experten.