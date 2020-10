Verhaltenskodex

„Dieser Fall wird dem Anwalt der Disziplinarkommission in der Österreichischen Zahnärztekammer vorgelegt, hier können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, bestätigt Medizinalrat Günter Gottfried, Präsident der OÖ-Zahnärztekammer. Er betont, dass Zahnärzte - so wie auch Allgemeinmediziner - einem Verhaltenskodex unterliegen. Unter anderem dürfen sie in der Öffentlichkeit nicht unangenehm auffallen und den Ruf ihrer Berufsgruppe in Misskredit bringen. Zahnärzte sollten vielmehr Vorbilder innerhalb der Bevölkerung sein.