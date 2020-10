Über 400 Fashion-Interessierte haben live zugesehen und den Talks u.a. vom Kaufhaus Gerngross gelauscht. Die ganze Show ist auch nach wie vor im Internet abrufbar. „Die Anzahl der Klicks steigert sich natürlich im Nachhinein sehr. Ich bin aber extrem stolz, dass so viele live dabei waren.“ Wann es die nächste Live-Show geben wird, verrät Klein noch nicht. Was aber bereits fix ist: Der Fashion Check-in Digital Tag am 4. Dezember aus der Albertina.