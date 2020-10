Doppel-Spektakel

Mit einem spektakulären Tennis-Doppelpack wird in Köln die europäische Hallensaison auf der ATP-Tour eröffnet! Die LANXESS arena ist vom 11. bis 18. Oktober sowie vom 18. bis 25. Oktober 2020 Schauplatz von zwei ATP-250-Wettbewerben, die mit jeweils 325.610 Euro dotiert sind, womit in Köln ein Gesamt-Preisgeld von 651.220 Euro auf dem Spiel steht. Das erste Turnier wird unter dem Titel bett1HULKS Indoors abgehalten, das zweite heißt bett1HULKS Championship. Mit US-Open-Finalist Alexander Zverev, dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 und 2016), Marin Cilic oder Roberto Bautista Agut sind etliche Top-Stars mit von der Partie. krone.at überträgt sämtliche Partien von beiden Wochen im Livestream.