Der Ski-Weltcup startet am kommenden Wochenende mit je einem Riesentorlauf für Damen und Herren auf dem Rettenbachgletscher in Sölden. Mitte November gastiert die Alpin-Elite in Lech/Zürs, wo beide Geschlechter einen Parallel-RTL zu absolvieren haben. „Unser Plan ist jetzt, dass wir die Veranstaltungen am Anfang ohne Zuschauer machen, um zu schauen, wie es geht, und um lernen zu können, wie wir die Gruppen auseinanderhalten können“, sagte Schröcksnadel.