Die Besitzerin von Katze „Maxi“ erstattete Anzeige bei der Polizei in Sierning (Oberösterreich): Zweimal sei „Maxi“ in den vergangenen vier Wochen mit einem für Katzen giftigen Öl eingeschmiert und im Sommer zweimal am Bauch komplett rasiert worden. Die Exekutive bittet um Hinweise.