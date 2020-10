Alaba: „Schöne Momente erlebt“

Und was sagt eigentlich Alaba zu der derzeitigen Situation? In Nordirland wurde der 28-Jährige zur Bayern-Zukunft befragt, er antwortete wie immer diplomatisch: „Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben.“ Diese Worte dürften auch Salihamidzic und Co. sehr gefreut haben. Die Unterschrift fehlt jedoch weiterhin …