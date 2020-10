„Keine Schnellschüsse“

Die Aussagen der Häftlinge seien widersprüchlich, durch die Befragung von weiteren Insassen hätten sich weitere Fragen aufgetan, denen man jetzt weiter nachgehen will. „Es wird bei diesem so gravierenden Vorfall keine Schnellschüsse geben, bis zur ausreichenden Klärung des Sachverhaltes wird es wohl noch bis Ende der Woche dauern“, so Derler. Das habe auch damit zu tun, dass insgesamt an die 25 bis 30 Personen zu befragen sein. Erschwerend komme hinzu, dass viele Bedienstete in Schicht- und Wechseldiensten sind oder Urlaubstage konsumieren und nicht ohne Weiteres befragt werden können.