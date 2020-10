MIscha Zverev, der ältere Bruder von US-Open-Finalist Sascha, erhielt für das Turnier gleichsam als Lokalmatador eine Wildcard. Sein Bruder Sascha steigt in das Turnier im Achtelfinale ein - und trifft dort entweder auf Andy Murray oder Fernando Verdasco, in jedem Fall wartet also ein Kracher auf die Tennis-Fans - und die gibt‘s definitiv live auf krone.at.