Heinz-Christian Strache wird mit ziemlicher Sicherheit nicht in den Wiener Gemeinderat einziehen. Laut den aktuellen Hochrechnungen ist er mit seiner neuen Partei, dem Team HC Strache, an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Allerdings könnte er Bezirksrat werden - falls er dies möchte. Seine Partei wird wohl in einigen Bezirksparlamenten vertreten sein. Gegenüber krone.tv sagte der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler, dass er zumindest „Unternehmer“ bleiben wolle.