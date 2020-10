Mehrmals rief die Frau zwischenzeitlich an und hielt das Ehepaar am Laufenden. So erzählte sie etwa, dass sie gerade beim Anwalt sitze und ihnen das Geld gleich am nächsten Morgen zurücküberweise – mit zusätzlichen 200 Euro für die rasche Hilfe. Eine weitere Komplizin sorgte dafür, dass bei den St. Pöltnern kein Zweifel aufkam: Sie gab sich als Bankangestellte aus und bestätigte die bevorstehende Überweisung. Und selbst die Tatsache, dass das Geld nicht ihre Freundin, sondern ein Bekannter südländischer Abstammung abholte, kam dem Ehepaar noch nicht seltsam vor.