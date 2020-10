Screening in Zentrallager angelaufen

Keine weiteren positiven Befunde gab es vorerst im Zusammenhang mit dem Zentrallager einer Lebensmittelkette in St. Pölten. Am Samstag waren sieben Fälle publik geworden. Am Montag startete ein Screening, in dessen Rahmen bis zu 400 Mitarbeiter getestet werden sollen.