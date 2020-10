Indem sie einen Maschendrahtzaun durchschnitten dürften noch Unbekannte auf ein Firmengelände in Kemeten gelangt sein. In einem Büro entdeckten die Täter schließlich Bargeld und steckten dieses ein. Nur wenige Meter weiter dürfte die gleiche Diebesbande bei einem Nachbarbetrieb zugeschlagen haben. Denn zur gleichen Zeit wurde auch hier in Büroräumlichkeiten eingebrochen und Bargeld entwendet. Die Ermittlungen laufen noch, die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. „Wir gehen von einem hohen Gesamtschaden aus“, heißt es. Auch wird angenommen, dass beim zweiten Unternehmen eine größere Geldsumme entwendet wurde.