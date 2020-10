Einer der vielen Gewinner der Saison, nicht zuletzt dank des Bonus-Tickets, ist Gastronom Michael „Schoko“ Wlaschits. Gemeinsam mit seiner Frau Astrid betreibt er das Weinwirtshaus in Klingenbach und durfte sich im Somer über zahlreiche einheimische Gäste freuen. „So viele Südburgenländer wie heuer waren noch nie bei uns. Ich hoffe, sie nachhaltig als Gäste gewonnen zu haben“, so der Wirt. Auch für ihn ist es sehr wichtig, dass die Aktion noch in den Herbst hinein fortgesetzt wird. „Nachdem viele Bälle und Hochzeiten abgesagt werden müssen, sind wir auf jeden einzelnen Gast angewiesen“, betont Wlaschits.