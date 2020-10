In der Corona-Krise ist die Zahl der verfügbaren Krankenhaus-Betten eine Messgröße für die Sicherheit einer Region. Und genau um diesen Faktor ist jetzt ein Streit in Niederösterreich entbrannt. Die Neos prangern an, dass in den Landeskliniken seit vielen Jahren Betten abgebaut werden, ohne dass Geld in Alternativen fließe. Das Land verweist darauf, dass es mehr Ärzte gebe – in den Spitälern.