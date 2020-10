Ausständig sind von den bedeutendsten Rennen noch die Flandern-Rundfahrt am Wochenende und die am 20. Oktober beginnende Vuelta a Espana. „Ich wäre besorgt, wenn ich an der Stelle meines Freundes Javier Guillen wäre“, sagte Vegni wenig ermutigend in Richtung des Renndirektors der Spanien-Rundfahrt. Am 8. November soll die Vuelta im Corona-Hotspot Madrid enden, wo jüngst eine Abriegelung durch die spanische Zentralregierung angeordnet worden war.