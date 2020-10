34 Paraden lieferte Olivier Rodrigue bei seinem Profidebüt für die Graz99ers! Der kanadische Youngster war damit einer der großen Helden beim verdienten 6:2-Erfolg gegen Villach. Das blieb selbst seinem Stammverein in der NHL nicht verborgen. So sendeten die Edmonton Oilers auf Twitter Glückwünsche an den Jungspund und die Graz99ers. Besser hätte der 20-Jährige in der Ice Hockey League nicht starten können. Und der NHL-Prospect hat Lust auf mehr. Auch in den kommenden Spielen soll der Youngster eifrig Spielpraxis sammeln und wird sich dabei mit Graz-Talent Felix Nussbacher abwechselnd den Platz im 99ers-Tor teilen.