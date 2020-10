Ursprünglich war in dem Fall davon ausgegangen worden, die drei Jugendlichen mit tschetschenischen Wurzeln hätten sich als „Sittenwächter“ betätigt, da ihr Opfer - ein Bursch türkischer Abstammung - Kontakt zu einer jungen Tschetschenin pflegte. In der Verhandlung stellte sich allerdings heraus, dass dieser Kontakt bereits 2018 „eingeschlafen“ war und das Mädchen monatelang nicht mehr auf virtuelle bzw. telefonische Kontaktversuche des Jugendlichen mit türkischen Wurzeln reagiert hatte. „Im Zweifel kann nicht festgestellt werden, dass es sich um eine Sittenwächter-Angelegenheit gehandelt hat“, so Richterin Michaela Röggla-Weiss am Montag.