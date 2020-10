In steirischen Kindergärten herrscht ein Personalmangel, der sich heuer laut ÖVP-SPÖ-Landesregierung nochmals zugespitzt hat. Sie möchte daher gewissen Gruppen (etwa Bachelor in Erziehungswissenschaften oder ausgebildete Assistenzkräfte) den Zugang erleichtern. Am Dienstag soll im Landtag grünes Licht erfolgen, die Kritik - auch aus der Branche selbst - ist aber groß.