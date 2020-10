Nicht weniger als 50-mal hat ein 17-Jähriger im Februar dieses Jahres in Wien mit einem Messer auf seine Ex-Freundin (16) eingestochen. Wie durch ein Wunder überlebte das Mädchen. Am Montag musste sich der 17-Jährige nun wegen versuchten Mordes am Wiener Landesgericht verantworten. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich wurde er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.