Kelly Osbourne hat in den letzten Jahren ordentlich abgespeckt. 23 Kilo sind in den letzten Monaten gepurzelt, ganze 40 Kilo über mehrere Jahre. Und dass sich die neuen, schlanken Kurven der Tochter von Schock-Rocker Ozzy Osbourne durchaus sehen lassen können, das bewies die 35-Jährige in einem ganz schön aufreizenden Outfit.