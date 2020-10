Alles richtig gemacht, oder doch nicht? Am frühen Montagnachmittag trat in Innsbruck die Expertenkommission rund um den ehemaligen Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes, Ronald Rohrer, vor die Medien, um den mit Spannung erwarteten Bericht zur Untersuchung des Corona-Krisenmanagements Tirols in Sachen Ischgl und Co. zu präsentieren.