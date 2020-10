Am 2. Oktober 2019 in der Früh war ein 61-jähriger Landwirt in seinem Anwesen tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann umgebracht worden war. Die Täter durchsuchten laut Polizei den Wohntrakt und nahmen das Handy sowie den Mobilteil eines Festnetztelefons an sich. Weiters wurden von der Schnur der Entriegelung des Rolltores an der Rückseite des Anwesens rote und grüne Kugeln abgeschnitten und ebenfalls mitgenommen.