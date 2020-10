Seit Montagvormittag werden die rund 300.000 Wahlkarten ausgezählt, die bei der Wien-Wahl am Sonntag, bei der die SPÖ einen triumphalen Sieg einfuhr, entweder per Post oder in einem fremden Wahllokal abgegeben wurden. Weil so viele auf diesem Weg von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten, ist mit einem Endergebnis nicht vor Dienstagabend zu rechnen. Möglicherweise könnte überhaupt erst am Mittwoch feststehen, welche Partei exakt wie viele Stimmen bekommen hat.