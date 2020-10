Korruption und Armut weitverbreitet

Das kleine Land, in dem in den 1990er-Jahren ein Bürgerkrieg tobte, ist bis heute von verbreiteter Korruption und Armut geprägt. Menschenrechtler prangern regelmäßig fehlende Meinungsfreiheit und Transparenz an. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat noch nie eine Abstimmung als demokratisch anerkannt.