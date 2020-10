Die Rolle des großen Wahlverlierers fiel bei der Wien-Wahl 2020 der FPÖ zu. Der große Wunsch von Spitzenkandidat Dominik Nepp, wenigstens zweistellig zu bleiben, ging nicht in Erfüllung. Die Freiheitlichen erlitten eines der größten Debakel der Parteigeschichte. Ihr Minus von an die 23 Prozentpunkten ist (nach den minus 28,0 Punkten der Kärntner FPÖ 2013) das zweitgrößte, das je eine Partei in der Zweiten Republik bei Landtagswahlen hinnehmen musste.