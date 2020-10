Im Pinzgauer Caritas-Dorf St. Anton auf dem ehemaligen Traunergut in Bruck an der Glocknerstraße leben derzeit knapp 70 Menschen mit Behinderung. Am Montag fand die offizielle Eröffnung des neuen Zubaus durch Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) und Caritas-Chef Johannes Dines statt. Erstmals wird Menschen mit Handicap dort ein den Bedürfnissen angepasstes selbstständiges Wohnen ermöglicht. „In den oberen Stockwerken bieten wir erstmals “Trainingswohnen„ an: diese Wohnform ermöglicht es Menschen mit Behinderung, mit so viel Unterstützung wie nötig selbstbestimmt und selbstständig wohnen zu können. Wenn Hilfe gebraucht wird, ist im Haus immer jemand da“, erklärt Dines. Die Caritas übernahm das Traunergut im Jahr 1921.