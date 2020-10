Einer, der die Schauspielerin vielleicht noch umstimmen hätte können, ist Marvin Gaye. In der Talk-Show äußerte die „Grace and Frankie“-Darstellerin ihr Bedauern, dass sie dem 1986 verstorbenen Künstler in der Vergangenheit einen Korb gegeben hatte. Damals war sie nämlich mit dem politischen Aktivisten Tom Hayden liiert. „Er wollte und ich tat es nicht. Ich war verheiratet“, verriet sie.