„Danke vielmals, das ist so eine Ehre“, meinte Hamilton an jener Rennstrecke, die am nächsten zu Schumachers Heimatort Kerpen liegt. „Nachdem ich seine Dominanz so lange gesehen habe, glaube ich nicht, dass irgendjemand und speziell nicht ich sich jemals vorgestellt hat, einmal in der Nähe von Michael zu sein, was seine Rekorde betrifft“, beschrieb er seine Gedanken in diesem denkwürdigen Moment.