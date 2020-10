Wien ohne Kaffeehäuser? Undenkbar! Sie gehören zum Stadtbild und zur Identität der Hauptstadt, wie der Stephansdom und das Riesenrad. Dass sich Wien zu einer Kaffee-Stadt mausert, war anfangs jedoch nicht absehbar, denn während es in Venedig, London oder Paris bereits Kaffeehäuser gab, vergab Kaiser Leopold I. erst 1685 das erste kaiserliche Privileg für Kaffeeausschank. Von der Rotenturmstraße ausgehend, wo das erste Café eröffnete, trat das schwarze Gold seinen Siegeszug an und das Wiener Café wird rasch zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Das Central, das Frauenhuber oder das Landtmann locken bis heute mit viel Geschichte und Gemütlichkeit. Wo Sie Ihre Wiener Melange am besten genießen können, sehen Sie im Video.