Xbox Series X und PS5 kommen am 12. und 19. November auf den Markt. Preis und Leistung der beiden Konkurrenten sind relativ ähnlich: Mit optischem Laufwerk kosten beide Konsolen rund 500 Euro, beide setzen auf einen Achtkern-Prozessor von AMD, 16 Gigabyte RAM und Ladezeiten minimierenden SSD-Speicher. Sony bietet die PS5 auch in einer 100 Euro günstigeren Variante ohne optisches Laufwerk an, Microsoft hat mit der Xbox Series S eine auch beim Prozessor abgespeckte Konsole um 300 Euro angekündigt.