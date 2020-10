Keine fünf Monate ist es her, dass Amazon mit „Crucible“ sein erstes PC-Spiel veröffentlichte. Jetzt das plötzliche, aber nicht ganz überraschende Aus: Die Entwicklung des Free-to-Play-Shooters wird eingestellt. Man habe „keine dauerhafte und gesunde Zukunft mehr für ‘Crucible‘ gesehen“, so der Entwickler in einem Blogeintrag.