Dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei entgehen wichtige Aufträge in Belgien. Die belgische Tochter des französischen Telekomkonzerns Orange wie auch der Konkurrent Proximus holen sich für die Erneuerung ihres existierenden Telekomnetzes sowie den Ausbau des 5G-Netzes den finnischen Rivalen Nokia an Bord, wie beide Unternehmen am Freitag bekannt gaben. Huawei teilte mit, man akzeptiere die Entscheidungen der beiden Firmen.