„In da Mölltålleit’n, in da Sunnaseit’n, da san die Blüamalan noch amål so schean“ - vermutlich kaum ein anderes Kärntner Lied erzählt so voller Stolz über die Schönheit eines Tales; und das zurecht. Bereits bei der Anfahrt in das Mölltal werden wir von einer einzigartigen Landschaft begrüßt, die mich als Unterkärntnerin jedes Mal aufs Neue fasziniert .