Der 47-jährige Pole war nach einem Stopp an einer Raststätte falsch auf die Autobahn aufgefahren. Der Tunnel und die Einhausung Zederhaus (Lungau) wurden sofort nach dem Geisterfahreralarm gesperrt, eine Streife der Polizei entdeckte den Wagen des Mannes schließlich in einer Nische vor dem Südportal des Tunnels. Der Lenker saß noch am Fahrersitz, die Zündung war aktiviert.