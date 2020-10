Die neuen iPhones für das schnelle 5G-Handynetz könnten in Großbritannien und anderen europäischen Ländern Probleme bekommen, berichtete die Zeitung „The Telegraph“. Die iPhones, die am Dienstag vorgestellt werden, könnten sich womöglich nicht mit den 700-Megahertz-Netz (MHz) verbinden, schreibt das Blatt. Diese niedrigen Frequenzen werden auch in Österreich für den Netzausbau am Land eingesetzt.