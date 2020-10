Ablöse für „The Witcher“-Entwickler

In Warschau will Allegro am Montag an die Börse gehen. Dabei will das Unternehmen, dass inzwischen in Besitz der in London ansässigen Private-Equity-Gesellschaften Cinven, Permira und Mid Europa ist, mit dem Verkauf von Anteilsscheinen 256 Millionen Dollar (rund 218 Millionen Euro) einsammeln und mit dem Geld Schulden abtragen. Insgesamt wird Allegro mit rund elf Milliarden Dollar bewertet. An der Warschauer Börse könnte Allegro damit die Firma CD Projekt, die hinter dem Computerspiel-Welterfolg „The Witcher“ steht, als wertvollstes Unternehmen ablösen.