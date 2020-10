Teilweise hat es am Sonntag und in der Nacht auf Montag kräftig geschneit. Wegen umgestürzter Bäume gesperrt waren Montagfrüh etwa die B70 von der Abzweigung zum Packer Stausee bis zum Packsattel sowie die Teichalm-Landesstraße. Lkw benötigen derzeit Schneeketten am Seeberg und am Präbichl.