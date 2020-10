Genau 100 Jahre ist es her, dass die Marke Sirius in Wien registriert wurde. Heute findet man beinahe in jedem Haushalt in Kärnten zumindest ein Packerl der Zündhölzer. Seit 1921 produziert Sirius in Klagenfurt, wo bis in die 70er-Jahre für ganz Österreich und den Export gearbeitet wurde. 1973 erfolgte der Verkauf der Firma an den schwedischen S.T.A.B Konzern. Der langjährige Geschäftsführer Rupert Waranitsch übernahm die Sirius Match Austria schließlich im Jahr 2007 mittels Management-Buy-out.