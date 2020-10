Aufgrund von Selbstentzündung ging ein Wäschekorb mit frisch gewaschener Wäsche am Sonntagnachmittag in einem Hotel in Bruck in Flammen auf. Der Rauch wurde schnell bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr Bruck eilte zu Hilfe. Die Floriani-Jünger konnten den Wäschekorb aus dem Hotel entfernen und löschen. Im Gebäude selbst kam es zu keinem Schaden. Die Feuerwehr Bruck an der Glocknerstraße war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz.