Indoor-Gewächsanlage in der Wohnung

Weil sie über Atemnot und Brustschmerzen klagten, wurden der 21-Jährige und die 19-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung kamen sie in das Polizeianhaltezentrum und befinden sich in Haft. Polizisten wurden trotz der Attacke nicht verletzt. Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten weitere Suchtgiftplanzen, eine Indoor-Gewächsanlage und ein verbotener Schlagring festgestellt werden.