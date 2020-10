Mit diesen „roten Themen“ hätten Ludwig und sein Team über 40 Prozent der Wählerstimmen gewinnen und damit die anderen Parteien „ganz klar in die Schranken verweisen können“. Zudem sah Dornauer in dem Votum für Rot offenbar eine Absage an die schwarz-grüne Corona-Politik im Bund: Die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung seien lange schon „zur innenpolitischen Show verkommen“. Er sei froh, dass die „Wienerinnen und Wiener dieses Spiel durchschaut und sich heute für eine Politik der Verhältnismäßigkeit und der Weitsicht ausgesprochen haben“.