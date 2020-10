Neuschnee: Wintereinbruch in Kärnten

Auch Unterkärnten ist von den Niederschlägen nicht verschont geblieben. Sowohl der Loibl- als auch der Wurzenpass konnten am Sonntag nur mit Schneeketten passiert werden. Auf den Schneefahrbahnen am Plöckenpass, Dobratsch sowie am Klippitzthörl und am Falkert ging ohne Winterreifen nichts mehr.