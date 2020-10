Plötzlich stockte jedem der Atem im Stadion. Beim NFL-Spiel der Dallas Cowboys gegen die New York Giants verletzte sich Dak Prescott, der Quarterback der Hausherren. so schwer, dass jetzt seine ganze zukünftige Laufbahn in Frage gestellt wird. Dallas-Trainer Mike McCarthy sagte, er fühle sich schrecklich wegen des Vorfalls und er habe keinen Zweifel, dass Prescott zurückkehren wird (im Video).